Ludovica Valli: "Mi sono rifatta il seno ma non per un fatto estetico"

I follower l'hanno presa di mira con pesanti accuse dopo aver scoperto che Ludovica Valli si è rifatta il seno. Ma l'ex tronista e concorrente di " Temptation Island " 19enne non ci sta. E replica motivando la sua scelta: "Il mio intervento al seno è un motivo personale fisico, che o si risolveva o andando avanti avrei avuto ulteriori problemi! Vi pregherei di rispettare di più le persone, soprattutto se non si conoscono i motivi".

"Non è questione di rifarsi per forza, il mio purtroppo e dico purtroppo non è stata una questione estetica ma è stato completamente un altro discorso. Quindi se non si conoscono le situazioni è meglio stare in silenzio", ha aggiunto.

Intanto i fan che la seguono da sempre continuano ad aumentare e la sostengono senza se e senza ma. E la bella 19enne ringrazia tutti con foto inedite in cui racconta le sue giornate all'insegna della palestra e della famiglia...