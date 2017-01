Lucy Lawless, la principessa Xena protagonista di una serie horror

13:08 - Lucy Lawless, famosa per il ruolo della principessa guerriera Xena, è stata confermata nel cast della serie horror "Ash vs. Evil Dead". Lo show si compone di dieci episodi ed è un sequel televisivo della trilogia cinematografica. A quanto riporta Hollywod Reporter la Lawless interpreterà "Ruby, una donna misteriosa determinata a scoprire la causa che ha dato il via all'invasione degli zombie".

Un periodo d'oro per l'attrice, che è recentemente apparsa nella comedy "Parks and Recreation" e si prepara a fare il suo debutto nella seconda stagione nella serie soprannaturale "Salem". Negli ultimi anni i ruoli sul piccolo schermo non le sono mancati: è stata infatti protagonista della serie storica "Spartacus" e ha interpretato l'agente Isabelle Hartley nel fortunato serial "Agents of S.H.I.E.L.D.".