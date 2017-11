Luciano Pavarotti, Canale 5 lo ricorda a 10 anni dalla scomparsa

A dieci anni dalla scomparsa di Luciano Pavarotti, Canale 5 ricorda la figura del tenore con due appuntamenti speciali in seconda serata. Venerdì 1 settembre, alle ore 23.20, andrà in onda, in prima tv, il documentario "Pavarotti: una voce per sempre". Mentre sabato 2 settembre, alle ore 23.20, sarà il turno di "La nascita di una leggenda: i tre tenori".