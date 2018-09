Lucia e Filippo, amore finito... o forse no

Lucia Orlando racconta la fine della sua storia con Filippo Contri, se di fine si può parlare. L’ex gieffina infatti, ospite di Pomeriggio Cinque, non chiude tutte le porte, anche se il suo ex ragazzo ha pubblicato un post piuttosto chiaro per comunicare la fine della loro relazione durata 5 mesi. “E’ una decisione che abbiamo preso assieme, ma il post l’ha pubblicato lui”, assicura la bellissima Lucia. “Noi continuiamo a sentirci, si è deciso di far respirare questo rapporto per non rovinarlo”, ha continuato. L’ex concorrente del reality di Canale 5 lascia capire però che per lei non è finita: “Se torna, torna, se non torna si è vissuto a pieno, dall’inizio alla fine”, le sue parole. E Barbara d’Urso le chiede esplicitamente se ama ancora Filippo: “L’amore – risponde - non può finire da un giorno all’altro”.