Luca Zingaretti, spogliarello solitario per il commissario Montalbano

Uno spogliarello improvvisato, al mare, a Taormina. Luca Zingaretti approfitta di una mattina di relax e sole per godersi le meritate vacanze. Da solo. Il famoso "Commissario Montalbano" è stato in Sicilia per la premiazione dei "Nastri d'Argento" e lontano dalla sua bellissima moglie, la collega Luisa Ranieri, complice la morsa del caldo, non ha resistito e si è tuffato in acqua. Per la gioia dei fan.