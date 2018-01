Luca Tommassini: "Ad Amici potrei divertirmi e far divertire"

Corteggiato da entrambi i talent, Tommasini non esclude di potersi dividere: "Io sono l'uomo dell'impossibile. X Factor per me è come un figlio a cui ho dato tutto. Ho fatto dieci edizioni, più due in Spagna. Ma per i figli arriva il momento di lasciarli andare".



Di certo lo alletta l'opportunità di cimentarsi con un talent diverso da "X Factor". Era stato proprio lui, qualche settimana fa, ad autocandidarsi per il posto nella scuola di Canale 5. "Mi piace Amici e amo l'idea di lavorare con lei (Maria De Filippi ndr.) che è un fenomeno, ha inventato un format incredibile. E' una scuola con tanta danza, e penso di essere maturo abbastanza per divertirmi e divertire là" ha dichiarato. Il coreografo ha poi precisato di aver lanciato 'la sfida' "perché sapevo che Giuliano Peparini non ci sarebbe stato nella prossima edizione".