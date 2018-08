"Non sono mai stato così bene. Tra noi c'è una grande affinità, abbiamo sempre voglia di stare insieme e amiamo condividere tutto. Siamo sempre solari, molto giocherelloni e abbiamo anche gli stessi valori" racconta Onestini, tra una coccola e uno scherzo in acqua con la sua dolce metà.



"Il nostro è un incastro di anime e di personalità. Siamo solari tutti e due e crediamo nei valori importanti, come la famiglia. La passione passa invece queste cose restano. E visto che la nostra storia è seria, prestissimo andrò a conoscere la famiglia di Ivana nella Repubblica Ceca. Lei ha già conosciuto la mia famiglia, con mia madre parla più lei di me! E' una cosa bellissima e mi auguro rimanga sempre così" dice raggiante.



E nel futuro c'è una famiglia tutta loro. "Per il momento non conviviamo, ma stiamo sempre insieme. Così siamo liberi di sceglierci. Ma prima dei trent'anni voglio metter su famiglia. Ivana sarà una madre perfetta!".