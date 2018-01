Luca Onestini e Ivana Mrazova: “Siamo innamorati”

Galeotto fu il Grande Fratello Vip per Luca Onestini e Ivana Mrazova: la coppia si racconta per la prima volta a Verissimo. I due, intervistati da Silvia Toffanin, finalmente sono usciti allo scoperto e raccontano del loro amore appena sbocciato. "Mi sono accorto di amarla durante le vacanze natalizie – ha raccontato Luca - Non ci siamo visti per due settimane perché lei è tornata in Repubblica Ceca e mi è mancata. Lì ho capito cosa provavo così una sera le ho detto tutto ciò che provavo e l’ho baciata”. Anche Ivana è entusiasta di questa relazione: “Io lo adoro è simpatico ma soprattutto molto romantico".



La modella ceca e l'ex mister Italia si sono conosciuti nella casa del GFVip, ma il loro amore è nato in maniera discreta finché non è esploso lontano dalle telecamere. Un’unione benedetta anche dall’amico inseparabile di Luca, Raffaello Tonon, anche lui ospite di Verissimo: “Sono troppo felice per loro due, sono due bellissime persone”.