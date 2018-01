Luca Onestini e Ivana insieme dopo il GfVip?

Luca Onestini e Ivana Mrazova, amore nell’aria? I due ex gieffini dopo essere usciti dalla casa avrebbero iniziato una love story. Indiscrezioni svelate a Pomeriggio Cinque dove è ospite l’amico di Luca Onestini, Raffaello Tonon, che non commenta né smentisce la relazione tra i due.



Secondo le stories su Instagram l’ex tronista di Uomini e Donne e la modella ceca si sarebbero rivisti a Milano al rientro dalle vacanze di Natale. I due però non hanno ancora detto di essere ufficialmente una coppia e forse per una questione di riservatezza stanno vivendo il loro amore nel riserbo più assoluto.



Una notizia che è stata accolta positivamente dai fan del reality show, che da tempo attendono di vedere Luca e Ivana finalmente uniti, felici e innamorati come una coppia qualsiasi.