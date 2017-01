Luca Laurenti assolto dall'accusa di evasione fiscale

Luca Laurenti è stato assolto dall'accusa di evasione fiscale. Lo showman, storica spalla di Paolo Bonolis in molti programmi tv, tra cui " Avanti un Altro! ", era imputato, al Tribunale di Milano, per due episodi di presunto omesso versamento Iva per un totale di circa 650mila euro. I fatti contestati risalivano agli anni 2009 e 2010.

Luca Laurenti è stato assolto dall'imputazione di mancato versamento Iva per 237mila euro perché il fatto non è più previsto come reato dalla nuova legge che ha fissato la soglia di punibilità penale a 250mila euro. Riguardo alla seconda accusa (un omesso versamento da circa 400mila euro), si è invece rilevata la mancanza del dolo. Era stata lo stesso pubblico ministero a chiedere il proscioglimento.



Nel 2012, Laurenti aveva già avuto alcuni contenziosi con il fisco, conclusi in fase d'appello con una vittoria davanti alla Commissione tributaria regionale della Lombardia. Nell'ambito di quella vicenda, lo showman vide pignorarsi sei case in centro a Milano, ma dopo la sentenza ottenne un rimborso da parte del Fisco di oltre 150 mila euro, oltre a un risarcimento di 2500 euro per le spese legali.