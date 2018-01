Luca Capuano: “La malattia di mia moglie ci ha unito ancora di più”

Luca Capuano, il noto attore napoletano de "Le tre rose di Eva", è ospite di Verissimo per parlare della sua esperienza di vita. La moglie Carlotta Lo Greco all'inizio del 2017 ha dovuto affrontare un tumore. Luca si racconta spiegando che quello appena passato è stato un percorso non facile, lastricato di difficoltà. Su tutto, lui e Carlotta hanno dovuto responsabilizzare i bambini, spiegando loro che sarebbero cambiate un po' di cose.



Alla fine tutto è finito per il meglio, ma Luca ricorda bene quel giorno: “Mi arriva una telefonata dall'ospedale: 'Guardi, organizzi i bambini e ci raggiunga in ospedale perché sua moglie ha un linfoma.' Lì per lì è stato un colpo allo stomaco perché inaspettata, così sconosciuta per me. Si leggono tante cose, ci si informa ma mai nel cuore dell'argomento, fin quando non ti riguarda realmente. In quel momento non sapevo né di cosa parlasse, né cosa fare. Ci sono stati cinque minuti così, bloccato e mi sono detto: "Adesso che faccio?". È stato un bel colpo”.



Un racconto che emoziona anche la Toffanin. La conduttrice poi chiama in studio proprio Carlotta Lo Greco. La loro è una storia di speranza, una storia con un lieto fine.