Luca Bizzarri e Ludovica Frasca, coccole e baci sotto l'ombrellone

Baci, coccole e carezze. Luca Bizzarri e Ludovica Frasca si godono le vacanze in Sardegna . La coppia è più solida che mai. Il comico e la Velina sono infatti sempre più affiatati. Anche se la 21enne ha recentemente raccontato al " Settimanale Nuovo " che "all'inizio non è stato facile", complice forse la differenza di età, ben 22 anni. Ma adesso le cose vanno a gonfie vele.

"Non parliamo di matrimonio - ha detto Ludovica - sono ancora troppo giovane. Luca e io ci siamo trovati soprattutto per le nostre affinità caratteriali. Siamo stati molto fortunati. E' una persona molto discreta e penso sia una cosa bella. Non si tratta di timore: l'amore è una cosa così personale che si snaturerebbe se fosse sbandierato ai quattro venti. Posso dire che siamo felici insieme".