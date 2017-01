6 febbraio 2015 Luca Argentero a "C'è posta per te" Sarà opsite con Carlo Cracco sabato 7 febbraio su Canale 5 nel quarto appuntamento con il people show di Maria De Filippi Tweet google 0 Invia ad un amico

15:58 - Ad emozionare il pubblico di "C'e Posta per te" ci penseranno Luca Argentero e Carlo Cracco. Nel quarto appuntamento del sabato sera di Canale 5, il people show ideato e condotto da Maria De Filippi, il 7 febbraio in prima serata ospita infatti l'amato e bellissimo attore e il temuto e fascinoso chef pluristellato.

Come sempre a farla da padroni sono i sentimenti, le grandi emozioni della gente comune che scrive alla redazione (oltre 700 richieste a settimana) di "C'è Posta per te" per risolvere un problema, per rincontrarsi con una persona cara.