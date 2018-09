Lory del Santo, la verità sul funerale del figlio

“Scrivo per difendere Lory da ingiuste accuse che sono circolate sul web”. L’attacco della lettera, scritta da Marco Cucolo e letta in diretta esclusiva da Barbara D’Urso a Domenica Live, è un appello per non affrettare i giudizi su Lory Del Santo. La partecipazione di Lory al Grande Fratello Vip ha scatenato polemiche e dibattiti, ma qualcuno è andato anche oltre. Su tutti Antonello Piroso, ex direttore del tg di La7, ha puntato il dito: “Non è andata al funerale per paura dell’esclusione dal GFVip”. Le parole del giornalista però hanno scatenato la reazione della coppia che si è voluta difendere: “Non c’è stato alcun funerale, eravamo pochissimi famigliari negli Stati Uniti e Lory non ha voluto fare niente”. Questa la verità di Lory e Marco.