La scorsa settimana, nello studio di Domenica Live, Lory del Santo aveva affermato: "Silvio Sardi, padre di mio figlio? Lo dite voi. Fare un figlio non vuol dire essere padre". Oggi tocca a lui replicare, attraverso un'intervista in esclusiva mostrata in studio. "Mi ha allontanato di sua volontà da nostro figlio, che non vedo da anni. La storia con Donald Trump? Una trovata pubblicitaria" dice l'imprenditore. Lory però non ci sta: "Non è andata così, avevamo un accordo legale per la cura e la crescita di nostro figlio e lui è scomparso".