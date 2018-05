Lory Del Santo: "Da dieci mesi non parlo con mio figlio"

"Non parlo con mio figlio da dieci mesi": questa la rivelazione di Lory Del Santo a Pomeriggio Cinque. Devin Sardi, nato dalla relazione tra la showgirl e il produttore cinematografico Silvio Sardi 25 anni fa e oggi apprezzato fotografo che vive negli Stati Uniti, non avrebbe rapporti con sua madre da agosto: "Ha detto 'Ok, da oggi non ti parlo più', ma spero che questo 'mai più' non voglia dire 'per sempre' - ha raccontato Lory Del Santo -. Non voglio essere triste perché penso che ogni persona debba fare le sue scelte e vivere i momenti particolari della propria esistenza. Però non pensavo che questo periodo sarebbe durato così tanto".



A spronare la regista di The Lady a sfogarsi è stata Barbara d’Urso dopo averla notata particolarmente colpita dalla storia di Veronica Satti, concorrente del Grande Fratello e figlia di Bobby Solo, che non ha rapporti con il padre da quando aveva 13 anni.