Loretta e Daniela Goggi: "Vi faremo ballare con le nostre canzoni dance"

Loretta e Daniela Goggi tornano insieme dopo 35 anni. A unirle un disco dance "Hermanas Goggi Remixed" che racchiude i brani più famosi reinterpretati in chiave scatenata, in uscita l'8 settembre. "Vivo questo disco con la stessa emozione di un debutto - spiega Loretta a Tv Sorrisi e Canzoni -. E pensare che tutto è partito per caso e per divertirci".