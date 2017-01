Lorenzo Lamas: "Mia moglie ha partorito mio nipote"

Shayne Lamas, 30 anni, è nata dal primo matrimonio di Lorenzo Lamas, 57, con Michele Cathy Smith. Shayne è sposata con Nik Richie ed è già madre di una bambina. Nel 2014, la ragazza, che è attrice e ha recitato nella serie tv General Hospital, ha subito una gravidanza extrauterina che le è stata quasi fatale. I medici sono riusciti a salvarla, ma Shayne non può più avere figli. Il suo desiderio di diventare di nuovo mamma l'ha portata così a chiedere aiuto a Shawna, che ha un anno meno di lei e non ha mai avuto bambini prima.



"Ad essere onesti al 100 per cento, sono rimasta scioccata che mio padre fosse d'accordo con tutto questo – ha raccontato Shayne alla rivista Closer – Ma gli sarò per sempre grata".



Non tutto, però, è filato liscio. Durante il parto ci sono state delle complicazioni, per cui Shawna ha perso molto sangue. "Ho pensato che stavo per morire", ricorda Shawna. "Ero così spaventata. Stavo andando fuori di testa. Ho pensato, ho fatto questo regalo alla mia famiglia e ora sto per morire dissanguata. Una vita che arriva e una vita che se ne va". Passata la paura la Craig non ha dubbi: "Lo farei di nuovo in un baleno!"



"Sono felice per mia figlia e mio genero, perché so quanto desideravano un altro bambino - ha commentato Lorenzo Lamas, che ha aggiunto con ironia - Sono contento anche per Shawna che voleva avere l'esperienza di partorire un bambino, e sono felice che non sia il nostro".