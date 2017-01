Lorenzo Crespi torna a sorridere

Crespi, in diretta da Messina con il suo adorato cane Lory, è in una comunità a Roma in cui aiuta ragazzi disagiati. In questo periodo, tra le persone che gli sono state vicine, c'è Maurizio Costanzo, che l'attore chiama papà: "Mi hai sempre detto che io un papà ce l'avevo, che non dovevo chiamarti papà, ma l'ho perso poco tempo fa, se ne è andato di notte a sessantasei anni per un'insufficienza respiratoria, ora ho solo te", racconta commosso. Poi è la volta di un altro amico, il regista Giulio Base, che in un video-messaggio gli raccomanda di essere forte.



"Sto meglio, la malattia non è sparita, ma la combatto ogni giorno, cerco di essere utile ai ragazzi che hanno più bisogno di me". Crespi ammette anche di aver fatto degli errori in passato, ad esempio a "Ballando con le stelle": "Nella vita ognuno di noi fa moltissimi errori, l'importante è capirli e avere la volontà di rimediare. Questo è ciò che cerco di far capire ai ragazzi della comunità e finalmente ci sono arrivato anche io, sono pronto".