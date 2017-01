Lorella Cuccarini, la più amata della tv compie 50 anni

L'ultimo spettacolo, Rapunzel, in cui interpreta la perfida matrigna Gothel, ha avuto straordinario successo, restando in cartellone al Teatro Brancaccio di Roma per oltre 10 settimane. A dicembre si replicherà a Milano, all'Arcimboldi, dove sono state già fissate dieci date e poi nel 2016 ancora a Roma.



Il musical è diventato la valvola di sfogo della Cuccarini, che cantando, ballando e recitando dà il meglio di sé. Una showgirl completa e brava come poche altre, che nella tv di oggi trova poco spazio. Il suo habitat era il varietà, come quello che l'ha vista debuttare ed esplodere: Fantastico. Pippo Baudo la incontrò nel giorno di San Valentino, 30 anni fa e si innamorò di quel viso pulito e della sua semplicità. Di quel suo essere normale, Lorella Cuccarini ne ha fatto la chiave del suo successo, senza diventare mai caricatura di se stessa.



La Cuccarini è stata presenza costante del piccolo schermo fino ai primi anni duemila e poi dal 2008 al 2013, con sette edizioni di Paperissima e di Trenta ore per la vita, tre di Buona Domenica, tre di Domenica In... Così è la vita, due di Domenica In... Onda, il 43mo Festival di Sanremo, con Pippo Baudo, Uno di noi con Gianni Morandi, La sai l'ultima?, tanti show da conduttrice, compreso il Festivalbar, e alcune apparizioni in fiction tv come Piazza di Spagna, Amiche e Lo Zio d'America 2.



Nel 1997 la showgirl sbarcò in teatro e con Grease ottenne enorme successo. Il musical venne replicato per 320 volte, con un incasso al botteghino di oltre 21 miliardi di lire e con oltre 400.000 spettatori. Una delle repliche dello spettacolo la portò a Hollywood dove girò un brevissimo cameo nel film Star Trek: l'insurrezione.



Nel 2014, la prima esperienza al timone di un programma radiofonico, poi le schermaglie con Raffaella Carrà che l'aveva prima coinvolta e poi esclusa dalla giuria del programma Forte Forte Forte. La Cuccarini si è rifatta partecipando come giudice speciale in una puntata del serale di Amici 14, e ora potrebbe replicare come presenza fissa in Ti Lascio Una Canzone.



Le sue apparizioni in tv, sempre più sporadiche, hanno fatto insorgere il web, che lamenta un ingiustificato ostracismo. A dimostrazione che il pubblico ama ancora quella "brava ragazza" dal viso pulito.



"Brava ragazza" la Cuccarini lo è anche dietro le quinte. Dal 1991 è sposata con il produttore Silvio Capitta, dal quale ha avuto quattro figli, Sara, 21 anni, Giovanni, 19 e i gemelli Chiara e Giorgio,15. Anche questo un segno di straordinaria normalità.