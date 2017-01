Lorella Cuccarini delusa, Raffaella Carrà si scusa

"Nel rilasciare certe dichiarazioni si rischia sempre di fare la parte del perdente. - scrive Lorella sul sito ufficiale - E io so di avere tutto da perdere, ma ho deciso di parlare perché credo sia arrivato il momento di segnalare, pubblicamente, l'imbarbarimento a cui siamo arrivati. Ormai da tempo non ci sono più regole. Non ci si può fidare di nessuno. Parlo ora e poi… volto pagina".



"All'inizio di settembre, sono stata chiamata da Raffaella Carrà. - racconta - Non mi sono trovata ad un incontro formale come tanti ma di fronte ad una vera e propria dichiarazione d'amore. Raffaella ha avuto per me parole splendide. Insomma, un appuntamento dal quale sono uscita con l'idea di iniziare un'entusiasmante avventura insieme, nel suo nuovo programma. La trattativa con la Rai si chiude in tempi brevissimi e, sulla base degli impegni presi, programmo il lavoro a teatro con Rapunzel solo al Brancaccio".



"Nelle scorse settimane, sono stata ripetutamente citata e confermata come giudice, - specifica la Cuccarini - su molte testate cartacee e on line. Per serietà, non ho mai rilasciato dichiarazioni in merito perché ritenevo opportuno fosse Raffaella la prima a dare la comunicazione ufficiale. Che non è arrivata. Anzi. Qualche giorno fa, Bibi Ballandi ha riferito al mio manager Lucio Presta che ci sono stati dei ripensamenti. Ballandi. Non una parola da parte di Raffaella. Non una spiegazione".



Poi la conclusione: Provo una profonda amarezza. Soprattutto perché la responsabile di tutto questo è uno dei personaggi che ho più amato nella mia infanzia e nella mia vita professionale. Il personaggio, appunto. La persona non la conoscevo affatto. In trent'anni di carriera non l'avevo mai incontrata. Ne starò molto lontana anche per i prossimi trenta. Buona fortuna Raffaella!".



RAFFAELLA CARRA': "LE CHIEDO SCUSA, AVREI DOVUTO CHIAMARLA" - Puntuali arrivano le scuse di Raffaella Carrà a Lorella Cuccarini: "Avrei dovuto chiamarla e non l'ho fatto. Mi dispiace e le chiedo scusa. Volevo fortemente Lorella Cuccarini come giudice nel nostro programma - ha dichiarato - perché la stimo e per me è una straordinaria e completa showgirl, una autentica rarità nel panorama televisivo italiano". Eppure qualcosa è andato storto. "Nel tempo e nel corso delle riunioni è cambiato lo stile della giuria del talent show. Ho sbagliato a non chiamare personalmente Lorella e spiegarle direttamente cosa fosse successo; comunicazione che è invece avvenuta subito tra la produzione ed il suo agente", aggiunge.



Infine: "Mi dispiace profondamente di non aver fatto questo gesto, anche se ero presa da mille cose avrei dovuto farlo e per questo le chiedo scusa in ritardo. Non ho letto le sue parole perché mi avrebbero ferito tanto e trovo giusto che si sia profondamente offesa. Ora è tardi, ma vorrei che almeno credesse alla mia buona fede: non mi sono divertita a incontrarla per poi non averla come compagna di lavoro. Le auguro il più grande dei successi in teatro e spero mi saluti, se dovessimo incontrarci".