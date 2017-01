Lorella Boccia, che trasparenze maliziose!

Da "Amici" a "Colorado" fino a "Step Up All In", Lorella Boccia ne ha fatta di strada. La ballerina racconta la sua carriera a "Verissimo" e sceglie una mise decisamente trasparente in studio. Camicia bianca che mette il prosperoso seno in evidenza e jeans, la showgirl regala anche un balletto sexy. Intanto il programma di Silvia Toffanin vince nella sua fascia del pomeriggio con il 19,44% di share e il 18,95% sul target commerciale