Loredana Lecciso "punzecchia" Romina Power

Non ha gradito le battute di Romina Power nei confronti di Al Bano in tv. E Loredana Lecciso , a " Domenica Live ", ha punzecchiato la cantante. Romina, durante una trasmissione televisiva, ha replicato così al pubblico che invocava un bacio con Carrisi: "Ti amo, dopo ci baciamo di nascosto". Per la Lecciso però è stata una "mancanza di rispetto" per i figli che a casa guardavano il programma.

"Sono molto disponibile verso Romina e aiuterò Al Bano nel progetto di famiglia allargata - ha proseguito Loredana - Se sono gelosa di lei? No, ho abbandonato questo tipo di sentimento da almeno tre o quattro anni. Siamo troppo adulte. Sono passati gli anni in cui ero gelosa".

La Lecciso ha raccontato anche i giorni trascorsi con Al Bano a Roma, quando il cantautore salentino è stato ricoverato per due infarti a dicembre: "Vedere le immagini di Al Bano in ospedale è ovvio che mi suscitino delle emozioni. E' in quei momenti di paura in cui riesci a godere anche della normalità. Ci siamo fermati a Roma dopo la convalescenza. E' stato un momento brutto ma ha unito un po' tutti. Se Romina non è venuta a Roma è perché è stata tranquillizzata. Devo dire che è stata molto presente ed è favoloso questo affetto che c'è tra ex coniugi. Tutti abbiamo fatto squadra in quei giorni".