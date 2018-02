Loredana Lecciso in fuga da Cellino San Marco: “Si con Al Bano la crisi c’è”

Loredana Lecciso parla ancora della sua crisi con il cantante Al Bano e questa volta lo fa sulle pagine del giornale Di Più. L’anticipazione dell’intervista è data in esclusiva a Pomeriggio Cinque che riporta alcuni stralci delle dichiarazioni della compagna del "Leone di Cellino San Marco".



Loredana ha dichiarato, in esclusiva al giornale diretto da Sandro Mayer, come stanno le cose tra i due: “La crisi con Al Bano c’è, è inutile negarlo. Per ora pariamo dei figli, della casa, ma evitiamo di fare discorsi troppo personali. Stiamo mantenendo un po’ le distanze”. La Lecciso conferma che la sua scelta è dovuta alla mancanza di rispetto che Romina Power ha avuto nei suoi confronti pubblicando le foto con il suo compagno da ben 18 anni: “Mi sono sentita attaccata come donna e mamma, per ora resto a Pavia perché devono capire che io e i miei figli non siamo una famiglia di serie B”.



E poi tira una frecciatina alla Power: “Ci possono essere migliaia di ex mogli tra me e Al Bano, l’importante è che non si superino mai i limiti del rispetto”.