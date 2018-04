Lo scherzo del figlio di Raf: “Papà mi sono fatto un tatuaggino”

Le Iene senza pietà nei confronti di Raf, con la complicità del figlio Samuele e della moglie Gabriella. Il ragazzo, 17enne, aveva espresso il desiderio di farsi un tatuaggio: una piccola e discretissima chiave di violino sul collo. Un omaggio alla carriera musicale del padre, protagonista della scena musicale italiana dagli anni Ottanta. Il cantante ha quindi portato il figlio in un centro tatuaggi, lasciandolo alle amorevoli cure dei tatuatori, dopo aver firmato il consenso ed essere stato rassicurato che il disegno sarebbe stato piccolo e poco visibile. Ma poi le cose sono un po’ sfuggite di mano e quando papà Raf è tornato a prendere il figlio nel centro, ha trovato una molto meno discreta scritta “cursed”, ovvero “maledetto” in inglese, che occupava metà della fronte del figlio. La reazione tanto pacata, quanto divertente di Raf è tutta da vedere, a partire da quel “E adesso come lo dico a mamma?” che è già tutto un programma.