Liz Hurley reginetta sexy, strip bollente per la serie tv "The Royals"

12:51 - E' Elizabeth Hurley la nuova reginetta sexy della tv. L'attrice britannica ha infatti debuttato come protagonista in "The Royals", la serie di E! Entertainment incentrata sugli intrighi reali di una fittizia Famiglia Reale, e si è subito fatta notare grazie ad uno strip bollente. Nei panni della sovrana Helena, con addosso solo un perizoma di pizzo, alla soglia dei 50 anni sfoggia un fisico da far invidia alle principessine più giovani.

In "The Royals" interpreta la matriarca Helena, una fantomatica Regina d'Inghilterra, che deve districarsi tra complotti, intrighi di corte e scandali sessuali. Nella prima puntata è stata protagonista di una scena sexy, ma al 'Mirror' l'attrice anticipa "vedrete in lingerie più i miei figli che me, quei giorni ormai sono acqua passata".



Lo show segue gli eccessi e gli scandali delle teste coronate inglesi, scavando nel torbido che si cela dietro le apparenze. Proprio per questo mamma Liz ha impedito al figlio di dodici anni di seguirlo: "La serie è un'avventura sexy ed estrema negli ambienti reali. Non voglio che mio figlio Damian legga il copione e certamenete non gli permetterò di guardarla!".