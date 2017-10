Lite Grandi-Clery: scontro a Pomeriggio Cinque

Una lite in diretta tv che ha già fatto il giro del web e non solo. Quello tra Serena Grandi e Corinne Clery al Grande Fratello Vip è stato uno scontro tra due donne che hanno in comune non solo la professione ma anche un marito (Beppe Ercole, ex della prima poi sposato alla seconda). A Pomeriggio Cinque la rivalità tra le due donne è oggetto di discussione e divisione tra gli ospiti della D'Urso.



"Una volta le donne che litigavano s’insultavano dandosi della poco di buono o della cattiva mamma, oggi si insultano rinfacciandosi i ritocchi del chirurgo", dice il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi. "Serena ha fatto degli errori nei contenuti del suo attacco, l’ho trovato poco elegante, anzi veramente brutto", sostiene invece l’ex tronista Daniele Interrante. Diversa l’opinione di Edoardo, figlio della Grandi: "Mia mamma ha difeso il suo diritto di replica dopo che ha sentito per giorni parlare di lei all’interno della casa". Laconica la padrona di casa Barbara D’Urso: "Sono sanguigne entrambe ma nessuna delle due ha fatto bella figura".