Lite Grandi-Clery: a Domenica Live non si placano le polemiche

Continuano a discutere Corinne Clery e Serena Grandi. Dopo la scenata fatta dall’attrice all’attuale concorrente della casa del Grande Fratello Vip durante la diretta di lunedì scorso, non si placano le polemiche sulla loro rivalità. Entrambe sposate con Giuseppe Ercole, le due donne si odiano da 22 anni. Serena Grandi ospite a Domenica Live commenta: “Basta non ne posso più, parliamo di altro lei mi fa veramente schifo”. In studio si discute sulle varie affermazioni e accuse che le due si sono fatte reciprocamente: dal seno rifatto, agli alimenti non pagati da Ercole senior al figlio Edoardo. La Clery intanto dalla casa continua ad aggredire l’ex moglie del marito: “E’ una pescivendola, un baule vecchio, se continua a dire falsità la denuncio”. Uno scontro che trasforma il reality in realtà.