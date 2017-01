Lisa Fusco si rompe il piede per colpa delle buche e lancia un appello al sindaco di Napoli

Si è rotta un piede, ma stavolta la spaccata non c'entra. Lisa Fusco è caduta su un marciapiede di Napoli e come ha raccontato la stessa subrettina sui social ha riportato una frattura al metatarso del piede. Che poi ha dovuto ingessare all'ospedale Fatebenefratelli di Napoli. Ora la showgirl partenopea, ex naufraga dell'Isola dei Famosi, lancia un messaggio al sindaco Luigi De Magistris : "Faccia qualcosa per le buche della città".

"Egregio sindaco - lancia un messaggio la Fusco - le strade di Napoli sono piene di buche, che possono causare la caduta di persone anziane. So che questo mio appello non sarà preso in considerazione perché non ha importanza la rottura del piede di una subrettina, ma spero che serva ad aiutare per le persone più anziane". La Fusco ha intenzione di fare causa al Comune di Napoli, sostenuta dalla sorella Anna che è stata testimone della caduta. Su Facebook la pagina di Lisa è stata inondata da messaggi di solidarietà.