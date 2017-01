Lisa Fusco dopo la spaccata: "La caduta? Tutta colpa delle scarpe cinesi"

A "Pomeriggio Cinque" Lisa Fusco ha svelato il retroscena della spaccata non riuscita, che le ha regalato un braccio rotto ma anche enorme visibilità. "Tutta colpa delle scarpe dei cinesi, non erano collaudate - ha spiegato la 'subrettina' a Barbara d'Urso - Non erano le mie solite scarpe, il tacco non ha retto e mi ha sbilanciato in avanti. Una volta a terra ho cercato di rialzarmi subito per non far preoccupare mia mamma".