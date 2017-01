Lisa Bonet, l'ex star de "I Robinson" torna in una serie tv in "Ray Donovan"

Lisa Bonet sarà nel cast di " Ray Donovan ", la serie tv con protagonista Liev Schreiber . L'ex Denise de " I Robinson " sarà guest star nella quarta stagione del telefilm, che in passato ha già ospitato Katie Holmes per l'intera terza stagione e vanta la presenza di Jon Voight nel cast fisso. L'ex moglie di Lenny Kravitz interpreterà Marisol, una donna instabile con un pericoloso segreto. Gli episodi della quarta stagione sono in produzione a Los Angeles.

La quarta stagione di "Ray Donovan" arriverà sull'emittente Showtime nei prossimi mesi. Lisa Bonet non è l'unica novità nel cast della serie, che per i ruoli ricorrenti si affida spesso ad attori di grande esperienza, da Rosanna Arquette (nella prima stagione) a Ian McShane (nella terza). Ai prossimi episodi parteciperanno, tra gli altri, anche Embeth Davidtz ( "Mad Men", "Californication"), nei panni della donna d'affari Sonia Kovitsky, e Ted Levine ("Il silenzio degli innocenti", "Monk"), che interpreterà l'orgoglioso proprietario di un casinò a conduzione familiare, Little Bill Primm.



Per la Bonet non si tratta dell'unica apparizione televisiva in programma. L'attrice comparirà anche nella prossima stagione di "Girls".