Lino Banfi tira un sospiro di sollievo: "Dopo il dramma mia moglie è fuori pericolo"

"Finalmente la vedo sorridere ": tira un sospiro di sollievo Lino Banfi , dopo un brutto periodo che ha riguardato la salute della moglie Lucia . "Non accetto che mia moglie non stia bene, in un momento in cui mi sarei voluto godere la mia vita accanto a lei " aveva detto l'attore poco più di un mese fa . Ora la paura è passata, come racconta Banfi stesso al settimanale " Nuovo ".

L'AFFETTO DELLA FAMIGLIA - "Lucia sta passando un periodo molto difficile per problemi di salute a livello neurologico. Adesso, grazie soprattutto all'affetto di tutta la mia famiglia, sta meglio: l'ho vista ridere e mi ha fatto molto piacere. Il professore che la segue nelle cure ci ha detto che è molto importante che accadano cose belle in modo da farla star bene psicologicamente", ha raccontato Banfi.



UN LEGAME INDESCRVIBILE - Lino, Lucia e il figlio Walter hanno trascorso una giornata in famiglia nel parco romano di Villa Borghese, pedalando sul risciò. Tra selfie con i fan e una passeggiata con la yorkshire Bettina, l'attore ha svelato: "Ho rifiutato un film in Germania perché sarei dovuto rimanere troppo fuori casa. Non me la sento di lasciare Lucia sola per lunghi periodi. Il legame tra me e lei è qualcosa di indescrivibile: dura dai tempi in cui eravamo due ragazzini di Canosa di Puglia. Lei era una parrucchiera, io un giovanotto col pallino della recitazione. La cosa che mi fa rabbia è che, dopo anni di sacrifici, avrei voluto trascorrere serenamente la vita insieme a Lucia. Per questo ho preso una casa a Cannes, ma è difficile star lì con mia moglie: credo che la venderò".



CASA DOLCE CASA - Con la sua terra, Banfi ha un legame indissolubile. "Torno sempre in Puglia, anche perché a Canosa vive mia sorella Sabina, una zitellona di 90 anni. Ci torno spesso per stare con lei e con i miei nipoti. Poi seguo "Bontà Banfi", il mio nuovo progetto imprenditoriale legato ai prodotti tipici pugliesi. A Roma invece, un anno fa, abbiamo aperto un'orecchietteria dove in questo periodo è impegnata mia figlia Rosanna".