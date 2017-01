Lino Banfi: "I miei ottant'anni pieni di scommesse"

9 luglio 2016 11:19 Lino Banfi: "I miei ottantʼanni pieni di scommesse" Lʼattore festeggia lʼimportante traguardo il 9 luglio anche se è stato registrato allʼanagrafe lʼ11

Lino Banfi, al secolo Pasquale Zagaria, festeggia i suoi primi 80 anni l'11 luglio anche se, in realtà, mamma Nunzia partorì ad Andria il 9 luglio del 1936. "Ma era tradizione delle balie registrare il bambino un po' dopo, per regalargli qualche giorno di giovinezza in più", racconta. Tra i regali si è concesso: un film da produttore, un libro "Hottanta voglia di raccontarvi: la mia vita e altre stronzete" e la decima serie di "Un medico in famiglia".

"I ragazzi che lavorano con me si 'inghezzeno', come dico io, perché leggo le scene solo prima di girare e ricordo tutto - racconta l'eterno Allenatore nel pallone - Lo faccio per mettermi alla prova. Perché vorrei saperlo: posso cominciare a definirmi anziano o ancora solo 'di una certa età'?". Lino lancia anche un appello: "Il precedente sindaco di Roma disse che mi avrebbe festeggiato. Ora c'è questa ragazza che si chiama come mia nipote. Che almeno mi faccia gli auguri!". In programma c'è una festa ''da principe'' e una galleria di regali che il re delle commedie sexy anni '70, protagonista per tanti grandi da Salce a Loy e poi Risi, Corbucci, Vanzina, Oldoini, indimenticabile Oronzo Canà e Commissario Auricchio, si è voluto concedere. Si parte con una linea di prodotti agricoli pugliesi, Bontà Banfi (''così finalmente vendero' il capocollo'', scherza citando una delle sue più celebri battute, ndr), e si prosegue con ''Acqua di mare'', film del giovane Ciro De Caro di cui è produttore e che forse, ''dopo una vita in cui non ho mai vinto nemmeno un peluche'', lo porterà alla Mostra del cinema di Venezia. ''E' la prima volta, ma spero di farne altri - dice - perché vado molto d'accordo con i giovani ed è un modo per restituire ciò che ho avuto''.

