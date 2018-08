Lindsay Lohan torna in tv per un reality show sull'apertura del suo club in Grecia

L'attrice, che è già proprietaria di altre due strutture ad Atene e Rodi, sarà così di nuovo protagonista in tv, dopo che nel 2014 aveva partecipato ad una serie su "Own", il canale della celebre conduttrice americana Oprah Winfrey, in cui raccontava tutti gli sforzi fatti per non cedere alle tentazioni dell'alcol, dopo circa tre mesi di rehab.



Nella show targato Mtv, la Lohan sarà protagonista a fianco dei membri del team che la aiuteranno a curare l'attività, dalla festa di apertura fino alle eventuali problematiche che si possono incontrare ogni giorno lavorando in quest'ambito. Il tutto sullo sfondo delle splendide spiagge dell’isola greca, uno dei luoghi più apprezzati nel mondo dagli amanti della vita notturna dopo Ibiza.