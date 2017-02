Leone di Lernia, il figlio: "Papà sta bene, non è stato sedato"

E' giallo sulla salute di Leone di Lernia. Sarebbe dovuto essere ospite di Barbara d'Urso a "Domenica Live" ma nella notte è stato di nuovo male. "Le sue condizioni si sono aggravate", ha detto la conduttrice. In collegamento il figlio Davide ha chiarito: "Leone non è stato sedato e sta a casa sua. Come tutte le persone dopo un intervento si devono riposare. E' un uomo che ha 79 anni e se non dorme una notte magari è un problema".