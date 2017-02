Leone di Lernia dimesso dall'ospedale

Ad annunciare il ricovero era stao Fabio Alisei, deejay dello "Zoo di 105", con un video postato su Facebook. E lo speaker della radio fa sapere che lo "Zoo" sarà sospeso, almeno fino a lunedì prossim



Leone di Lernia, conduttore radiofonico e cantante, pugliese di origine ma milanese d'adozione non sta bene da giorni, ma nelle ultime ore le sue condizioni si sono aggravate: "Non posso entrare molto nello specifico però Leo non sta bene ed è abbastanza grave. Siamo tutti molto preoccupati per lui", continua Alisei, che invita i fan a stare vicino a Leone, bisognoso in questo momento più che mai dell’affetto di tutti.



E con un lungo post sulla sua pagina Facebok intanto Marco Mazzoli, conduttore dello 'Zoo di 105' scrive: "Non mollare adesso, nessuna malattia potrà mai sconfiggere il guerriero che c'è in te!" ricordando il lungo percorso fatto insieme: "Per 18 lunghi anni, ci siamo insultati, augurati la qualsiasi. Ti ho fatto un milione di scherzi, abbiamo creato tormentoni indimenticabili e costruito il programma radiofonico più assurdo d’Italia".