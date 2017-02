Leonardo Tumiotto a "Pomeriggio 5": "Dj Fabo era mio amico"

"Lo chiamavano la tarantella perchè non stava mai fermo, Dj Fabo amava la vita": a Pomeriggio 5 il ricordo dell'amico e compagno di serate in discoteca, Leonardo Tumiotto che, la sera di quel maledetto incidente, era con lui a suonare in un locale milanese. E continua: "Voglio ricordare Valeria, la sua fidanzata, perchè a quella ragazza bisogna fare un monumento".