Lena Dunham, l'attrice di "Girls" ricoverata d'urgenza in ospedale

Pochi giorni fa l'attrice aveva accusato El Pais, via Instagram, di aver fatto un uso eccessivo di Photoshop su una sua fotografia finita sulla copertina del settimanale Tentaciones, pubblicato dal quotidiano spagnolo. "Ciao El País! Sono veramente onorata di essere sulla copertina della vostra rivista ma questo non è il modo in cui il mio corpo appare e non lo sarà mai". La trentenne è molto attiva sui social network e non ha mai nascosto ai suoi follower la naturalezza del suo corpo.