Lemme vuole far dimagrire Donald Trump: "Sono un suo sostenitore"

Di vip, disposti a dimagrire, dal suo studio ne sono passati tanti. Ma Alberico Lemme , il farmacista più discusso d'Italia, ha un nuovo obiettivo: far perdere peso al presidente Usa Donald Trump . A " Pomeriggio Cinque ", dove ha presentato i nuovi piatti dopo la dieta del panino e dei funghi, sottolinea: "Sono un suo grande sostenitore, forse l'unico in Italia. Se dovesse venire da me, sono sicuro di farlo dimagrire".

Intanto Lemme risponde ad Arisa, che a "Domenica Live" aveva confessato: "Sono andata da lui, poi sono svenuta e volevo i soldi indietro ma lui non me li ha restituiti. Gli ho detto al telefono sei un truffatore, mi deve restituire 250 euro". Il farmacista però replica: "I soldi glieli do in fronte, l'ho espulsa e non può avere i soldi indietro".

Di diete parla anche Mia Cellini, ex gieffina che illustra ai telespettatori come riesce a mantenersi dopo aver per 65 chili in un anno e mezzo. Mia propone ricette veloci e pratiche...