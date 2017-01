Lea Michele, nuda e bellissima su Women's Health

Idolo delle teenager grazie alla serie Tv musicale Glee , in cui vestiva i panni della pudica Rachel, Lea Michele toglie i veli e si mostra come non si era mai vista: completamente nuda. Bellissima e perfetta. Accade sulla cover di Women's Health, che le dedica un servizio con scatti molto bollenti: "In questo momento, mi sento fisicamente nella mia forma migliore, ed emotivamente al mio posto migliore".

L'attrice, 29 anni, pubblica alcune foto del servizio sul suo profilo Instagram per la gioia dei suoi fans. "Non sono perfetta, ma mi piaccio. Con i miei difetti e tutto il resto..." dice Lea nell'intervista che accompagna lo shooting, ribadendo il concetto di avere "fiducia in se stessi e nel proprio corpo". Fiducia che la star di Glee dimostra posando nuda e disinibita sul magazine, dove racconta come ha superato alcuni dei suoi "difetti" allenandosi e scoprendo di sentirsi molto meglio: "Io non sono il tipo di persona da palestra. Ma in questo momento mi sento al meglio sia mentalmente, sia fisicamente. Pratico attività fisica all'aria aperta, e quando finisco mi sento come se potessi conquistare il mondo".



Nei suoi giorni no invece la bella attrice mangia maccheroni al formaggio, chiama sua madre e beve un bicchiere di vino: "Tutto si supera", ha detto Lea che ha dovuto lavorare molto su se stessa dopo la tragica scomparsa del fidanzato Cory Monteith, nel luglio 2013. Oggi l'attrice, a breve di nuovo in tv con Scream Queens, è single, dopo aver recentemente rotto con il collega Robert Buckley, conosciuto sul set della serie “Dimension 404”, ma sta vivendo un momento magico in cui la vita sembra sorriderle in tutti i sensi.