Lea Michele, la star di Glee canta per ricordare Cory Monteith: "Scrivere canzoni è una terapia"

Così come era già successo con "Louder" anche in "Places" Lea ha inserito chiari riferimenti all’attore e cantante Cory Monteith, deceduto il 13 luglio 2013, amico e compagno, ma soprattutto grande amore della sua vita. E di amore parlano la maggior parte delle canzoni contenute nel nuovo album. "Places segna il mio ritorno al palco e alla scena, posti a cui appartengo, è un album di canzoni d’amore e per interpretarle mi sono riascoltata tutti i dischi delle grandi cantanti che amo per trovare nuova ispirazione".



Il primo disco era uscito poco dopo la morte di Monteith e a lui si era ispirata soprattutto in un pezzo "If You Say So", di cui nel secondo album c'è un ideale seguito "Hey You" che chiude il disco. "Never seen you this happy, Never seen you so peaceful, Even though you can’t hold me, Hurts you, hurts me, but you’re here", canta la Michele: "Non ti ho mai visto così contento, non ti ho mai visto così in pace, anche se non puoi stringermi, fa male a te, fa male a me, ma sei qui". La cantante ha voluto specificare che all'inizio non avrebbe voluto inserire la canzone nel disco: "Sono argomenti molto sensibili per me e di cui ho difficoltà a parlare... Questa è una canzone sullaperdita, ma non con tristezza... bensì con la gioia e con l'amore".