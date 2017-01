5 gennaio 2015 Lea Michele, il 2015 inizia all'insegna di un sedere da applauso La star di Glee posta scatti in bikini mozzafiato su Instagram dalle sue vacanze in Messico con il nuovo fidanzato, il modello Matthew Paetz Tweet google 0 Invia ad un amico

09:23 - Parata di bikini hot per la bella Lea Michele che inizia il nuovo anno mostrando su Instagram le sue curve sexy a Cabo San Lucas in Messico. L’attrice, divenuta famosa con la fortunatissima serie tv musicale “Glee”, sfoggia un lato B da applauso in uno scatto preso da dietro, senza reggiseno a bordo piscina.

Poi rieccola in due pezzi stringatissimi in spiaggia o tra le palme nell'incantevole scenario tropicale. La splendida Lea, 28 anni, ha voluto salutare così il 2015 insieme al suo nuovo fidanzato Matthew Paetz, modello nativo dell'Indiana, conosciuto l’estate scorsa sul set del video di “On My Way” e grazie al quale la stella di Glee ha potuto superare il dolore seguito alla morte dello storico compagno Cory Monteith, scomparso poco più di un anno fa. L'attrice sembra aver ritrovato il sorriso e la serenità e negli scatti social mostra le sue curve super sexy per la gioia dei suoi numerosissimi fan.