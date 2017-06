Le vip si “risposano”: sfilata in abito bianco a Pomeriggio 5

Barbara Chiappini, Maria Monsè e Mercedes Henger. Le tre bellissime donne in abito bianco hanno portato la magia del matrimonio nello studio di Pomeriggio 5, dove è andata in scena una sfilata delicata e soave. "Siete bellissime" commenta Barbara d'Urso, accecata dal bianco splendente dei loro vestiti. Mercedes, nella fattispecie, sfila con il vestito della madre Eva. Per Barbara Chiappini invece il matrimonio è davvero alle porte: "Dopo le nozze già celebrate in chiesa, presto mi sposerò anche in Comune, credo a settembre" racconta la soubrette . "Non pensavo di indossarlo di nuovo, ma mia figlia Perla lo voleva e allora l'ho conservato bene" ha aggiunto Maria Monsè.