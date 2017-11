Le tre Rose di Eva: il ritorno a sorpresa di Aurora

"Assieme ai produttori e alla rete avevamo scelto di far 'finire' il mio personaggio e pensare ad un altro percorso per me. Poi c’è quello che io chiamo il miracolo. È stato il pubblico a chiedere il mio ritorno". Così Anna Safroncik racconta in esclusiva a Verissimo il ritorno del suo personaggio, Aurora Taviani una delle protagoniste della serie "Le tre rose di Eva", la cui quarta stagione andrà in onda domenica sera su Canale Cinque. "In qualche modo è stata la più grande soddisfazione e il più grande orgoglio della mia vita. Avere la conferma che le persone ti desiderano è veramente emozionante", spiega commossa la Safroncik. Nel salotto di Silvia Toffanin l’attrice commenta poi le immagini esclusive del ritorno di Aurora e del suo abbraccio con Alessandro (interpretato dall’attore Roberto Farnesi): "È stata un’emozione, sono sicura che al pubblico piacerà".