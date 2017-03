Le star di "Uomini e donne" si sfidano nelle "Olimpiadi della Tivù"

Arrivano "Le Olimpiadi della Tivù" con i protagonisti di "Uomini e donne" 1 di 12 Ufficio Stampa Fascino Ufficio Stampa Fascino Arrivano "Le Olimpiadi della Tivù" con i protagonisti di "Uomini e donne" Sabato 18 marzo, alle 21.10 su Canale 5, va in onda un evento tv unico nel suo genere: “Le Olimpiadi della Tivù - Speciale Uomini e donne”. I tronisti e corteggiatori più amati, suddivisi nelle due squadre Trono Senior e Trono Giovane, si sfidano attraverso le più disparate discipline contendendosi il medagliere delle Olimpiadi televisive. A ospitare le sfida saranno anche il game show di Paolo Bonolis "Avanti un altro", il talent "Tu si que vales", il people show "C'è posta per te" e il talk "Uomini e donne".



Le due squadre affrontano chi in coppia, chi singolarmente un circuito con una serie di prove. Per ogni programma conduttori ad hoc e giurie d’eccezione. Nello studio di “Avanti un altro” Rudy Zerbi conduce la sfida finale all’ultimo respiro; in quello di “Amici” Stefano De Martino chiede ai protagonisti di cimentarsi in prove di ballo; in giuria: Marcello Sacchetta, Francesca Tocca e Giuseppe Giofrè; a “C’è posta per te” quattro lettere che danno spazio ai sentimenti. Giudice speciale di questa “posta del cuore” il giornalista e Direttore del settimanale “Chi” Alfonso Signorini; il Tg satirico “Striscia la Notizia” incarica le due Veline Irene Cioni e Ludovica Frasca di agevolare due consegne speciali del Tapiro d'oro all'amatissima Tina Cipollari. Giudice insindacabile l’inviato di Striscia Jimmy Ghione; mentre a "Tu si que Vales", a giudicare i talenti, Iva Zanicchi, Garrison Rochelle e Davide Mengacci e a "Uomini e donne" la sfilata di moda vede in giuria l'attrice e showgirl Valeria Marini, la stylist Anahi Ricca e la giornalista e conduttrice radiofonica Platinette.



Queste le due squadre:

SQUADRA SENIOR:

Anna Maria Pavia, Francesco Turco, Antonia Biundo, Sossio Aruta, Valentina Autiero, Anna Tedesco, Gabria Gagliardi, Gemma Galgani, Giorgio Manetti Marco Faettini, Emy Venturini, Ernesto Russo, Marco Firpo, Lisa Leporati, Fabio Donato



SQUADRA GIOVANI:

Mario Serpa, Claudio Sona, Andrea Damante, Giulia De Lellis, Francesca Del Taglia, Eugenio Colombo, Nicole Mazzocato, Fabio Colloricchio, Desirée Popper, Aldo Palmieri, Alessia Cammarota, Federico Gregucci, Clarissa Marchese, Emanuele Mauti, Sonia Lorenzini, Claudio D'Angelo.