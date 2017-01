Le serie tv americane più attese nel 2015

11:20 - La tv americana saluta il 2015 con una pioggia di serie tv. Tra queste le nuove stagioni di show adorati in tutto il mondo ("Game of Thrones", "Med Man") e debutti attesi con ansia dai telespettatori come "Better Call Saul", spin-off di "Breaking Bad". Entertainment Weekly ha stilato la lista degli appuntamenti imperdibili del nuovo anno: dal fantasy al thriller, passando per la sit-com, per soddisfare tutti i gusti del pubblico.

Nei primi mesi dell'anno tornerà "Community", la sit-com cancellata lo scorso maggio da NBC e salvata dalla piattaforma Yahoo! Screen. La sesta stagione, la cui data di inizio non è ancora stata annunciata, vedrà in azione tutti i membri del cast originale. I fan di "Breaking Bad" devono invece segnare sul calendario l'8 febbraio, data di messa in onda dello spin-off/prequel "Better Call Saul" con protagonista Bob Odenkirk.



Il 5 marzo debutterà su ABC il drama "American Crime", mentre per il 18 aprile è prevista la première della terza stagione di "Orphan Black", il serial canadese di fantascienza con protagonista Tatiana Maslany. Sempre in primavera sono attesi i nuovi episodi del kolossal fantasy "Game of Thrones" e l'ultima stagione di "Mad Men".



Previsto per maggio il debutto di "Daredevil", che nella versione di Netflix avrà il volto di Charlie Cox. "Westworld" è uno degli show più attesi del palinsesto HBO, si tratta di remake televisivo del film omonimo del 1973 ed è ambientato in un futuristico parco dei divertimenti. Dopo un debutto fortunato è attesa per l'estate la seconda stagione del thriller "True Detective", mentre l'autunno porterà i nuovi episodi del noir "Fargo".