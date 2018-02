A Mattino Cinque in diretta Federica Panicucci si scusa con Francesco Vecchi per tutto quello che gli ha detto in un fuori onda trasmesso ieri sera da Striscia la Notizia. Nelle immagini mandate dal tg satirico si sente una Panicucci inviperita contro il collega: la colpa di Vecchi sarebbe stata quella di essersi dilungato dopo un servizio su Giorgia Meloni contestata a Livorno, facendo sforare il tempo concesso alla conduttrice che mentre era nel suo camerino ha criticato in modo colorito il collega di Mattino Cinque. “Ci tenevo a scusarmi, perdonami Vecchi - dice la Panicucci - non ti ho risparmiato nulla. Ero molto arrabbiata, ti chiedo scusa. Sono umana, mi arrabbio ed è successo”. “Quando si sbaglia bisogna ammetterlo”, ha poi sottolineato la conduttrice chiedendo a Vecchi di accettare le sue scuse. Di tutta risposta il conduttore le ha detto: “Io le scuse le accetto senz’altro, ma sarei falso a dire che non ci sono rimasto male”. “Però per quanto mi riguarda - chiosa Vecchi stringendo la mano alla Panicucci - ci siamo chiariti e caso chiuso”.