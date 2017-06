Con l'estate ormai alle porte "X Style" è andato alla scoperta di tutte le tendenze di moda che stanno per invadere città e spiagge. Look Jungle, Floral Mood, Tex Mex, Rococò e New Techno sono le parole chiave sempre più frequenti su giornali e web. Fondamentali gli accessori, a partire dagli immancabili occhiali da sole, da indossare ovunque, fino agli stivaletti stile 1700, passando da foulard, orecchini e zaini. Tra i colori, oro, argento e bronzo torneranno di moda come già fu negli anni Ottanta, mentre tra gli abiti torna in voga il vestito lungo caratterizzato da seta leggera e fantasie colorate. In spiaggia le maggiori influenze arrivano dagli anni Cinquanta e non solo: vengono riprese le cuffie alla Esther Williams e il costume da pin up, ideale per le curvy.