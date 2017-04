Le Platinette, Tonon e tanti altri: tutti contro i metodi di Lemme!

C’è chi lo difende e chi lo accusa di essere un millantatore, per i suoi metodi dimagranti molto discussi dai nutrizionisti e dai medici. E’ il farmacista Alberico Lemme, sotto i riflettori nel salotto di Domenica Live. Assolto da tutte le accuse, può liberarsi: “Ho inventato una nuova figura professionale, quella di farmacista consulente alimentare, il primo e unico al mondo. Ho aperto una strada, tutti gli ignoranti possono andare a spasso”. C’è, però, chi è ancora assolutamente contrariato dal suo operato, come le Platinette, Raffaello Tonon e tanti altri, mentre Serena Grandi, che ha provato la dieta-Lemme, si dice pienamente soddisfatta: “Può essere anche una dieta discutibile la sua, ma a me sta benissimo, sto bene mangiando ciò che mi dice. Grazie a lui debutterò in teatro".