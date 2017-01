Le Perle di Pinna: "Vi racconto come ho conquistato i social con la mia ironia"

Andrea, intanto perché il nome d'arte Le Perle di Pinna?

Su Tumblr ho trovato la foto di una ostrica con una lingua e un dente di cane. Ho pensato che fosse perfetta.



Come hai cominciato a scrivere le tue frasi sui social?

Facevo il vetrinista, ho perso il lavoro così mi sono rinchiuso nella mia stanzetta, tutto depresso per un mese, e ho cominciato a scrivere, avendo molto più tempo per farlo. Postando gli status, pian piano si è sparsa la voce, fino a quando mi sono deciso ad aprire una pagina Facebook e da un momento all'altro mi sono ritrovato con 20mila follower in più.



Come nascono gli status?

Di default, mi sveglio e cerco l'ispirazione, al bar o in lavanderia. A volte me lo impongo anche. E funziona. Spesso rido di cose che sono tristissime, ma il mio humor non è nero, direi piuttosto grigio. L'ironia me la porto dietro da quando sono bambino, a scuola ho sempre imitato i prof.



Un aforisma di cui ti sei pentito?

Alla finale di Sanremo di qualche anno fa ho augurato delle disgrazie ad Emma. Ero arrabbiato perché non aveva vinto Arisa. Poi però ho chiesto scusa. Pensa che adesso la Marrone posta spesso i miei status, Arisa invece non mi ha mai considerato (ride, ndr)..



Ti è capitato di postare anche qualcosa di non inedito?

Sì, tre anni fa scrivevo 30 aforismi al giorno, così mi viene di getto 'Ci credi nell'amore a prima vista o devo fare avanti e indietro?'. Un enorme successo ma con una segnalazione: era una frase di Oscar Wilde. Ho scritto uno status lungo due chilometri in cui mi sono scusato, non l'ho fatto apposta. Giuro.



Dalle tue "perle" è nato anche un libro, "L'amore è eterno finché è duro"...

E' un libro tematico, ho voluto cominciare dall'amore, che è la cosa più difficile del mondo. Lo analizzo molto e rifletto sulle relazioni e sull'amore, anche più di quanto dovrei. La mia idea di amore è talmente alta che magari non lo troverò mai. Poi mettiamoci dentro anche un po' di sfiga... Gente che chiede il numero e non richiama...



Un romanzo quando?

Mi piacerebbe, ironico ma dove ci sia spazio anche per ridere o piangere, non fatto solo di frasi. Vorrei utilizzare il mio vissuto, per raccontare le cose che succedono. Ho fatto il commesso nelle boutique di lusso e ho mille aneddoti. Gente che comprava profumi da 500 euro per spruzzarli sul tappeto così il gatto poteva strusciarsi...



Hai fatto radio, sei molto seguito sui social, scrivi libri, quando la tv?

La radio mi piace moltissimo, la tv la devo ancora scoprire. Chissà....